США навмисно повідомляють про "апокаліптичні" сценарії щодо України для стримування Росії від вторгнення, - CNN

Американська влада спеціально публікує розвідувальні дані щодо України, намагаючись стримати Росію від вторгнення. Таким чином у Вашингтоні хочуть показати Росії, що знають про її плани.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

Представники адміністрації повідомили CNN, що всі публікації були ретельно скоординовано між Радою національної безпеки, розвідувальною спільнотою та іншими агентствами національної безпеки, щоб зірвати російське планування та зменшити ефективність будь-яких операцій під "фальшивим прапором" і, зрештою, стримати військові дії Росії.

Американські чиновники вважають, що стратегія працює.

За словами одного високопоставленого американського чиновника, адміністрація Байдена вважає, що оприлюднені дані розвідок застали зненацька президента Росії Володимира Путіна. Крім того, перехоплені розвідкою доповіді засвідчили, що російські військові та представники розвідки скаржаться на розкриття їхніх планів.

"Корисно змусити їх засумніватися в собі. Корисно змусити їх задатися питанням, чи можуть вони насправді здійснити ці плани, зберігаючи таємницю та ефект несподіванки. Іноді, якщо ви достатньо сумніваєтеся в системі, вони можуть вилучити деяких компетентних людей, яких вони підозрюють у шпигунах, які насправді не є шпигунами”, - сказав співрозмовник видання.

Ця стратегія наразі призвела до зіткнень із американськими ЗМІ через небажання адміністрації навести докази своїх заяв. Представник західної розвідки зазначив, що не йдеться про використання преси у своїх цілях.

"Ми проводимо кампанію зі стратегічних комунікацій.Зважайте, що ці розсекречування, бодай їх озвучують офіційно з тр бун або не під запис у кулуарах, призначені не лише для журналістів, але й для інших груп. Я гадаю, що Держдеп також намагався повідомити громадянам США, що природа цієї кризи саме така, і не менша", -зазначив співрозмовник.

Джерела видання підкреслюють, що США у 2022 році хочуть позбавити Росію ефекту несподіванки, який був у 2014 році, коли РФ окупувала Крим. До того ж, багато чиновників, які тоді були при владі, зараз знову працюють у Білому домі, і вони винесли певні уроки з тих подій.

Наразі США намагаються діяти на випередження, щоб унеможливити використання Росією так званих "сірих зон" під час ведення війни, зокрема дезінформацію та провокації під "фальшивим прапором".

Раніше СNN повідомило з посиланням на неназваного американського чиновника, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції під чужим прапором на сході України, щоб створити привід для вторгнення в країну.