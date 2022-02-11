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Байдену порадили надати Україні більше розвідданих

В комітеті з питань розвідки американського сенату заявили, що треба "озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту".

Байдену порадили надати Україні більше розвідданих
Фото: EPA/UPG

Члени комітету з питань розвідки американського сенату закликали президента США Джо Байдена надавати Україні максимально можливий доступ до розвідувальних даних на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила, що сенатори наголосили - президент Росії Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, які демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду.

"Просимо США поділитися з Україною якнайбільшим обсягом розвідувальної інформації. Росія є агресором, і ми маємо озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні", – цитує звернення комітету з питань розвідки американського сенату пресслужба ГУР.

Нагадаємо, загальна вага військової допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати Америки, становить уже 1300 тонн. Цю інформацію озвучив український міністр оборони Олексій Резніков.

9 лютого стало відомо, що Україна може отримати від США понад 10 швидкісних катерів "Mark VI". Наразі деякі деталі контракту досі тримають у таємниці з міркувань безпеки.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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