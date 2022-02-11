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Франція побудує щонайменше шість атомних реакторів, - Макрон

Будівництво першого реактора розпочнеться у 2028 році, а ввести його в експлуатацію планується у 2035-му.

Франція побудує щонайменше шість атомних реакторів, - Макрон
Фото: EPA/UPG

У Франції буде збудовано щонайменше шість атомних реакторів типу EPR2, перший з яких введуть в експлуатацію до 2035 року.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в четвер у Бельфорі (у регіоні Бургундія), передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, будівництво першого реактора розпочнеться у 2028 році, а ввести його в експлуатацію планується у 2035-му. Макрон також повідомив, що вважає за потрібне провести дослідження щодо можливого будівництва ще восьми додаткових ядерних реакторів.

Він додав, що планує подовжити термін експлуатації діючих ядерних реакторів до 50 років, до цього безпечним вважався термін 40 років.

Водночас, за його словами, необхідно розвивати відновлювані джерела енергії.

"Оскільки будівництво реактора займає 15 років, нам потрібно збільшити частку відновлюваної енергії", - зазначив Макрон.

"Якщо ми хочемо одночасно дотримуватись наших кліматичних зобов’язань, скорочувати нашу залежність від зарубіжних країн у наших енергетичних потребах, забезпечити, як ми це робимо протягом кількох років, промисловий розвиток нашої країни та утримувати помірними рахунки французів за споживання енергії, ми зобов’язані діяти (…), щоб підготуватися до майбутнього", - додав президент.

У січні 2022 року Макрон заявив, що виступає за підтримку мирного атома, зокрема з геополітичних міркувань.

Нагадаємо, в 2020 році припинили роботу реактора №1 найстарішої АЕС Франції - у Фессенхаймі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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