На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак

Політичні радники лідерів “нормандського формату” не змогли ухвалити спільний документ за підсумками переговорів у Берліні.

Про це повідомив голова української делегації, очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувались ці перемовини. Але я хотів би сказати, щоб було дуже добре, щоби на другу зустріч в Нормандському форматі після тривалої перерви ми би могли теж щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулося як відбулося. Ми продовжуємо працювати. Думаю, ми будемо зустрічатися дуже скоро знову. Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Всі підтвердили сьогодні, що у нас є Мінські домовленості, їх треба виконувати", - сказав Єрмак на пресконференції за підсумками переговорів.

Він зазначив, що всі учасники переговорів висловили прихильність режиму припинення вогню.

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Президент Зеленський під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном висловив надію, що невдовзі в "нормандському форматі" вдастся зустрітися не тільки радникам, а й самим лідерам країн. Метою перемовин, як і раніше, є врегулювання російсько-української війни.