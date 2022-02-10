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Путін може вдатися до нової ескалації на кордоні з Україною восени, - Волкер

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України вважає, що найближчим часом ситуація на українському кордоні залишатиметься незмінною.

Путін може вдатися до нової ескалації на кордоні з Україною восени, - Волкер
Фото: Радио Свобода

Президент РФ Володимир Путін може вдатися до нової ескалації ситуації на кордоні з Україною восени цього року.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Ніхто в Україні і ніхто на Заході не хоче загострення воєнних дій. Тому вони не робитимуть нічого для того, щоб спровокувати війну. Росія, навпаки, здатна на це – і зараз Росія намагається обрахувати, чи зашкодить це Росії, і якщо так, то яким чином? І я думаю, що Захід уже чітко продемонстрував, що це завдасть [Росії] шкоди і дорого коштуватиме", - сказав Волкер.

Він вважає, що найближчим часом ситуація на кордоні України залишатиметься незмінною.

"У якийсь момент Путін може вирішити, що всі втратили пильність, і може вдатися до якихось дій, можливо, повернеться до тактики гібридної війни. Можливо, вирішить, що треба дати ситуації заспокоїтися на шість місяців, а потім восени все повторити", - додав Волкер.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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