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Путін додав Медведєву роботи в Раді безпеки РФ

Медведєв очолить міжвідомчу комісію з питань удосконалення міграційної політики.

Путін додав Медведєву роботи в Раді безпеки РФ
Фото: EPA/UPG

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв очолить міжвідомчу комісію з питань удосконалення міграційної політики, повідомляє "РБК"

Володимир Путін підписав указ щодо створення міжвідомчої комісії Ради безпеки з питань удосконалення міграційної політики. Документ опубліковано на порталі правової інформації.

Новий орган очолить заступник голови Ради безпеки, яким є Дмитро Медведєв. Серед його заступників - один із віце-прем'єрів та помічник президента Росії.

Комісія аналізуватиме міграційну ситуацію в Росії та виявлятиме загрози національній безпеці.

Серед функцій комісії:

  • аналіз стану міграційної ситуації в РФ;
  • виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці у міграційній сфері;
  • підготовка пропозицій та рекомендацій Радбезу у міграційній сфері;
  • вдосконалення міграційної політики та інші.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни. Заступник голови Радбезу Росії назвав Кримську платформу "дебільною" а переговори - безглуздими.

10 лютого в Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання, які відбуватимуться неподалік кордонів України, Польщі та Литви.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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