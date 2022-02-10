Путін додав Медведєву роботи в Раді безпеки РФ

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв очолить міжвідомчу комісію з питань удосконалення міграційної політики, повідомляє "РБК".

Володимир Путін підписав указ щодо створення міжвідомчої комісії Ради безпеки з питань удосконалення міграційної політики. Документ опубліковано на порталі правової інформації.

Новий орган очолить заступник голови Ради безпеки, яким є Дмитро Медведєв. Серед його заступників - один із віце-прем'єрів та помічник президента Росії.

Комісія аналізуватиме міграційну ситуацію в Росії та виявлятиме загрози національній безпеці.

Серед функцій комісії:

аналіз стану міграційної ситуації в РФ;

виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці у міграційній сфері;

підготовка пропозицій та рекомендацій Радбезу у міграційній сфері;

вдосконалення міграційної політики та інші.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни. Заступник голови Радбезу Росії назвав Кримську платформу "дебільною" а переговори - безглуздими.

10 лютого в Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання, які відбуватимуться неподалік кордонів України, Польщі та Литви.