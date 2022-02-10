НАБУ повідомило депутату Трубіцину про підозру в отриманні хабаря

Також про підозру повідомлено і решті осіб, викритих "на гарячому".

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чинному депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого, за інформацією слідства, було викрито на одержанні 1,39 млн грн хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"10 лютого 2022 року чинному депутату Київської міської ради (голові однієї з постійних комісій Київради), якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Повідомлення про підозру підписано Генеральним прокурором. Також про підозру повідомлено і решті осіб, викритих 9 лютого 2022 року «на гарячому»", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що йдеться про:

помічника депутата Київради;

в.о. директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

наближену до депутата особу.

Дії всіх шістьох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Слідство вважає, що Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав"). Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їхніх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат мав вплив, оскільки очолював комісію Київради, що опікувалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення як про знесення торгових точок, так і про усунення перешкод у їхній роботі.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабаря в розмірі 558 тис. гривень. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. 31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру.