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​У РФ підлітка засудили до п'яти років колонії за плани "підірвати" будівлю ФСБ у Minecraft

Він також має виплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

​У РФ підлітка засудили до п'яти років колонії за плани "підірвати" будівлю ФСБ у Minecraft
Архівне фото
Фото: СС0 Public Domain

У Росії суд оголосив вирок у справі підлітків, у яких знайшли листування з планами побудувати і підірвати будівлю ФСБ в комп'ютерній грі Minecraft.  

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на керівника правозахисної групи "Агора" Павла Чикова.

Східний окружний військовий суд визнав 16-річного Микиту Уварова винним за статтею 205.3 КК РФ (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності) і засудив його до п'яти років колонії.

Також підліток повинен виплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів. Його взяли під варту в залі суду.

Двоє інших підсудних підлітків було звільнено від відповідальності, як стверджується, через те, що вони сприяли слідству.

Нагадаємо, трьох школярів, яким тоді було 14 років, затримали 2020 року після розклеювання листівок на підтримку підозрюваного у справах про виготовлення вибухового пристрою Азата Міфтахова, засудженого у січні 2021 року до шести років колонії за розбите вікно в офісі "Єдиної Росії".

Одна з листівок опинилася на будівлі ФСБ. Тоді силовики відібрали в дітей телефони і отримали доступ до листування, в якому вони відгукувалися негативно про російську владу та силові органи. Крім іншого, школярі збудували в комп'ютерній грі Minecraft будівлю ФСБ і "планували її підірвати заради жарту".

Двоє обвинувачених, імена яких відповідно до законодавства не називаються, визнали провину. Прокуратура просила засудити їх до шести та шести з половиною років виховної колонії, а Уварова, який вину не визнав – до дев'яти. Останнє слово Уварова опублікувала "Нова газета".  Уваров розповів, що ніколи не планував підривати будівлю, і, якщо йому дадуть реальний термін, він "відбуватиме його з гордістю".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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