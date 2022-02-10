Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
ГоловнаСвіт

​МЗС Росії радить неосновному персоналу своєї дипмісії виїхати з України

"Росія, можливо, порадить неосновному персоналу своїх диппредставництв в Україні залишити країну через дії англосаксонських колег".

​МЗС Росії радить неосновному персоналу своєї дипмісії виїхати з України
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії радить неосновним працівникам своєї дипмісії в Україні на деякий час покинути країну.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

За словами міністра, це пов'язано з аналогічними рішеннями країн Заходу.

"Росія, можливо, порадить неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв в Україні залишити країну через дії англосаксонських колег", – сказав Лавров на спільній пресконференції із главою британського МЗС Ліз Трасс.

"Ми, до речі, вже задумалися самі, може, саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників? Ми подивилися на їхні дії і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати додому. Я не знаю, які задумки у наших англосаксонських колег", – додав Лавров.

Нагадаємо, на тлі загроози нового російського вторгнення в Україну деякі країни вирішили евакуювати членів сімей послів та деяких співробітників посольств. Так, США, Великобританія, Австралія та Канада вирішили тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників своїз посольств. У Міністерстві іноземних справ України назвали такі рішення передчасними.

У посольстві Німеччині, зокрема, заявили, співробітники залишаться в Києві, щоб не дестабілізувати обстановку.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також