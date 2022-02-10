​МЗС Росії радить неосновному персоналу своєї дипмісії виїхати з України

"Росія, можливо, порадить неосновному персоналу своїх диппредставництв в Україні залишити країну через дії англосаксонських колег".

Міністерство закордонних справ Росії радить неосновним працівникам своєї дипмісії в Україні на деякий час покинути країну.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

За словами міністра, це пов'язано з аналогічними рішеннями країн Заходу.

"Росія, можливо, порадить неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв в Україні залишити країну через дії англосаксонських колег", – сказав Лавров на спільній пресконференції із главою британського МЗС Ліз Трасс.

"Ми, до речі, вже задумалися самі, може, саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників? Ми подивилися на їхні дії і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати додому. Я не знаю, які задумки у наших англосаксонських колег", – додав Лавров.

Нагадаємо, на тлі загроози нового російського вторгнення в Україну деякі країни вирішили евакуювати членів сімей послів та деяких співробітників посольств. Так, США, Великобританія, Австралія та Канада вирішили тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників своїз посольств. У Міністерстві іноземних справ України назвали такі рішення передчасними.

У посольстві Німеччині, зокрема, заявили, співробітники залишаться в Києві, щоб не дестабілізувати обстановку.