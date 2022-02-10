Німеччина досі не відповіла Естонії щодо гаубиць для України

Німеччина досі не дала офіційної відповіді щодо можливості передачі Україні 122-мм гаубиць, вироблених у Німецькій Демократичній Республіці.

Про це прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила німецькому пресовому агентству в Таллінні перед своїм візитом до Німеччини.

"Кожна країна сама вирішує, яку допомогу вона хоче запропонувати Україні. Ми вважаємо дуже важливим допомагати Україні всіма можливими способами. Естонія готова надати зброю та боєприпаси, щоб допомогти Україні у співпраці з нашими союзниками захиститися від російської агресії", – сказала Каллас.

10 лютого Каллас разом зі своїм латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем та президентом Литви Гітанасом Науседою проведуть переговори із канцлером ФРН Олафом Шольцом. Особливу увагу на зустрічі планують приділити ризику повномасштабного вторгнення РФ в Україну та ситуації з безпекою у Східній Європі.

21 січня Естонія звернулася до Німеччини із запитом про затвердження передачі Україні гаубиць. У МЗС ФРН підтвердили, що запит вивчається і перебуває "на відомчому узгодженні". Процес має бути скоординований із Фінляндією, тому що саме цій країні гаубиці було продано в 1990-х роках. Естонія закупила у Фінляндії 42 гаубиці у 2009 році.

У 2021 році Естонія на рівні свого Міністерства оборони ухвалила рішення підтримати Україну зброєю і боєприпасами у зв'язку з загрозою зі сторони Росії. Країна повідомляла, що розглядає можливість надати ракети "Джавелін" для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них.

Німеччина, на відміну від багатьох інших західних союзників, відмовляється допомагати Україні зброєю. Ця позиця не змінилася навіть з приходом до влади нового уряду на чолі з Олафом Шольцом. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час останнього візиту до Києва повідомила, що це пояснюється, зокрема, німецьким минулим.