Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прибув до Києва.

Він дав спільний брифінг з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

“Візит важливий дня мене, оскільки я тут перебуваю як голова ОБСЄ. Ми занепокоєні безпековою ситуацією в Україні і навколо неї. На Донбасі – через зростаючу військову присутність Росії вздовж кордону з Україною, а також (кордону, – ред.) з Білорусю”, – сказав голова ОБСЄ.

Рау додав, що стимулюватиме держави-учасниці ОБСЄ шукати спільні рішення конфлікту і у цьому контексті наступного тижня він летить до Москви.

“Підтримка мирного врегулювання конфліктів – це пріоритет головування Польщі в ОБСЄ”, – сказав він.

Дмитро Кулеба зі свого боку наголосив на важливості подальшого тиску на Росію як сторону конфлікту для припинення її агресії на Донбасі та виконанні Мінських домовленостей.

“Я порушив з ним (Рау, – ред.) кілька нових ідей та пропозицій щодо зміцнення робити спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у зоні конфлікту. Надзвичайно важливо, щоб робота СММ на окупованих територіях була якнайшвидше розблокована”, – сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що головною перешкодою роботи СММ є фактична блокада її доступу на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Фото: twitter.com/PLinOSCE

Фото: twitter.com/PLinOSCE

Фото: ЕРА/UPG

Фото: twitter.com/PLinOSCE

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 11 лютого Рау відвідає схід України, де як чинний голова ОБСЄ ознайомиться із наслідками агресії РФ проти України та діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також Збігнєв Рау проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та ТКГ, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

15 лютого голова ОБСЄ вилетить до Москви на переговори із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

1 січня 2022 року Польща взяла на себе головування в Організації безпеки та співробітництва у Європі.