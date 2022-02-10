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"Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення, – Білий дім на "терпи, моя красавица" від Путіна

Президент РФ "пожартував" стосовно виконання Україною Мінських угод.

"Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення, – Білий дім на "терпи, моя красавица" від Путіна
Фото: Kevin Dietsch

Білий дім засуджує адресоване Україні висловлювання президента РФ Володимира Путіна на підсумковій пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, пише ZN.UA.

На запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на фразу Путіна на адресу України в контексті Мінських угод "нравится-не нравится – терпи, моя красавица", що було сприйнято, як невдалий жарт про зґвалтування України, Псакі відповіла: "Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника".

Речниця Білого дому також зазначила, що США ніколи не стримували "своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст Президента Путіна та представників російського керівництва". 

"І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", – додала Псакі.

Нагадаємо, на прохання журналістів на фразу Путіна "терпи, моя красавица", яка стосувалася виконання Україною Мінських угод, раніше прокоментував президент Володимир Зеленський. Він відповів російською.

"Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации – Украина действительно красавица. По поводу "моя" що він каже про Україну – это уже перебор", – зазначив глава держави.

І додав: "А щодо "терпи" – я в цілому вважаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Это важно не только для Украины, всей Европы, это важно для россиян". 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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