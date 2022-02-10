Для представників іноземних ЗМІ провели престур у район проведення операції Об’єднаних сил.
Разом із командувачем ОС генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, заступницею міністра оборони Ганною Маляр, командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком іноземні журналісти відвідали Авдіївку.
Як повідомляє пресцентр ООС, серед учасників престуру були кореспонденти Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post тощо.
Журналісти побували на позиціях одного з підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими військовослужбовцями. Також представники ЗМІ мали змогу на власні очі побачити та зафільмувати наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру.
Крім того, журналісти відвідали "Меморіальний комплекс захисникам Авдіївської промзони", де вшанували пам’ять полеглих за Україну військовослужбовців.
"В ході спільного брифінгу командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомив гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Він також наголосив, що українські воїни зараз боронять не лише свою Батьківщину, а й увесь цивілізований світ", – сказано в повідомленні.
Заступниця міністра оборони наголосила: вкрай важливо, щоб представники провідних іноземних ЗМІ почули інформацію з першоджерела, побували на позиціях і побачили, що після себе залишає тут Російська Федерація і її війська.
"Для України дуже важливо доносити справжню інформацію до західних ЗМІ з першоджерел, показати їм оперативну ситуацію, яка є сьогодні на сході та прогнози, які ми робимо. Крім того, ми навели приклади некоректної інформації, яка була поширена, щодо загострення ситуації в Україні окремими західними ЗМІ. І журналісти могли зрозуміти сьогодні, як саме верифікувати інформацію про ситуацію в Україні", – зазначила Ганна Маляр, слова якої цитує пресслужба Міноборони.
"Розраховую, що після цієї поїздки іноземних журналістів цікавитимуть не заголовки чи кількість переглядів. Вони мають донести до своєї аудиторії правду: війна триває, територія воєнних дій не розширюється, українські військові тримають позиції і дають відсіч ворогу, захищаючи нашу державу. Що ситуація під постійним контролем наших захисників", – наголосив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.
Він наголосив, що використання заяв або повідомлень від представників ОРДЛО є інформаційною легітимізацією окупаційного режиму представниками ЗМІ.
Як повідомляли, 8 лютого у Міністерстві закордонних справ України відреагували на інтерв’ю ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна британському агентству Reuters. У публікації авторитетного видання Пушиліна названо лідером сепаратистів та головою "самопроголошеної Донецької Народної Республіки". В українському МЗС нагадали Reuters, що "на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація".
Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не давати окупантам Донбасу майданчик для озвучування ідей Кремля.
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