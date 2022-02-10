Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України
У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України
ГоловнаСуспільствоВійна

Для іноземних журналістів влаштували престур у зону ООС

Представникам іноземних ЗМІ показали наслідки російської збройної агресії і закликали черпати інформацію з першоджерел.

Для представників іноземних ЗМІ провели престур у район проведення операції Об’єднаних сил

Фото: пресцентр ООС

Разом із командувачем ОС генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, заступницею міністра оборони Ганною Маляр, командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком іноземні журналісти відвідали Авдіївку. 

Як повідомляє пресцентр ООС, серед учасників престуру були кореспонденти Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post тощо.

Журналісти побували на позиціях одного з підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими військовослужбовцями. Також представники ЗМІ мали змогу на власні очі побачити та зафільмувати наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру.

Крім того, журналісти відвідали "Меморіальний комплекс захисникам Авдіївської промзони", де вшанували пам’ять полеглих за Україну військовослужбовців.

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

"В ході спільного брифінгу командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомив гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Він також наголосив, що українські воїни зараз боронять не лише свою Батьківщину, а й увесь цивілізований світ", – сказано в повідомленні.

Фото: пресцентр ООС

Заступниця міністра оборони наголосила: вкрай важливо, щоб представники провідних іноземних ЗМІ почули інформацію з першоджерела, побували на позиціях і побачили, що після себе залишає тут Російська Федерація і її війська. 

"Для України дуже важливо доносити справжню інформацію до західних ЗМІ з першоджерел, показати їм оперативну ситуацію, яка є сьогодні на сході та прогнози, які ми робимо. Крім того, ми навели приклади некоректної інформації, яка була поширена, щодо загострення ситуації в Україні окремими західними ЗМІ. І журналісти могли зрозуміти сьогодні, як саме верифікувати інформацію про ситуацію в Україні", – зазначила Ганна Маляр, слова якої цитує пресслужба Міноборони.

"Розраховую, що після цієї поїздки іноземних журналістів цікавитимуть не заголовки чи кількість переглядів. Вони мають донести до своєї аудиторії правду: війна триває, територія воєнних дій не розширюється, українські військові тримають позиції і дають відсіч ворогу, захищаючи нашу державу. Що ситуація під постійним контролем наших захисників", – наголосив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Він наголосив, що використання заяв або повідомлень від представників ОРДЛО є інформаційною легітимізацією окупаційного режиму представниками ЗМІ.

Як повідомляли, 8 лютого у Міністерстві закордонних справ України відреагували на інтерв’ю ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна британському агентству Reuters. У публікації авторитетного видання Пушиліна названо лідером сепаратистів та головою "самопроголошеної Донецької Народної Республіки". В українському МЗС нагадали Reuters, що "на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація"

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не давати окупантам Донбасу майданчик для озвучування ідей Кремля.

Нагадаємо, влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія). Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера.

Для виправдання агресії проти України росЗМІ також використовують тему російської мови і "захисту" російськомовного населення. Про це також постійно говорять на токшоу російські політики, а також – президент РФ Володимир Путін.

Торік у жовтні Рада нацбезпеки та оборони опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також