Для представників іноземних ЗМІ провели престур у район проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: пресцентр ООС

Разом із командувачем ОС генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, заступницею міністра оборони Ганною Маляр, командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським та міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком іноземні журналісти відвідали Авдіївку.

Як повідомляє пресцентр ООС, серед учасників престуру були кореспонденти Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post тощо.

Журналісти побували на позиціях одного з підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими військовослужбовцями. Також представники ЗМІ мали змогу на власні очі побачити та зафільмувати наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру.

Крім того, журналісти відвідали "Меморіальний комплекс захисникам Авдіївської промзони", де вшанували пам’ять полеглих за Україну військовослужбовців.

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

"В ході спільного брифінгу командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомив гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Він також наголосив, що українські воїни зараз боронять не лише свою Батьківщину, а й увесь цивілізований світ", – сказано в повідомленні.

Фото: пресцентр ООС

Заступниця міністра оборони наголосила: вкрай важливо, щоб представники провідних іноземних ЗМІ почули інформацію з першоджерела, побували на позиціях і побачили, що після себе залишає тут Російська Федерація і її війська.

"Для України дуже важливо доносити справжню інформацію до західних ЗМІ з першоджерел, показати їм оперативну ситуацію, яка є сьогодні на сході та прогнози, які ми робимо. Крім того, ми навели приклади некоректної інформації, яка була поширена, щодо загострення ситуації в Україні окремими західними ЗМІ. І журналісти могли зрозуміти сьогодні, як саме верифікувати інформацію про ситуацію в Україні", – зазначила Ганна Маляр, слова якої цитує пресслужба Міноборони.

"Розраховую, що після цієї поїздки іноземних журналістів цікавитимуть не заголовки чи кількість переглядів. Вони мають донести до своєї аудиторії правду: війна триває, територія воєнних дій не розширюється, українські військові тримають позиції і дають відсіч ворогу, захищаючи нашу державу. Що ситуація під постійним контролем наших захисників", – наголосив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Він наголосив, що використання заяв або повідомлень від представників ОРДЛО є інформаційною легітимізацією окупаційного режиму представниками ЗМІ.

Як повідомляли, 8 лютого у Міністерстві закордонних справ України відреагували на інтерв’ю ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна британському агентству Reuters. У публікації авторитетного видання Пушиліна названо лідером сепаратистів та головою "самопроголошеної Донецької Народної Республіки". В українському МЗС нагадали Reuters, що "на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація".

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко закликав іноземні ЗМІ не давати окупантам Донбасу майданчик для озвучування ідей Кремля.

Нагадаємо, влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком. Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія). Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера.

Для виправдання агресії проти України росЗМІ також використовують тему російської мови і "захисту" російськомовного населення. Про це також постійно говорять на токшоу російські політики, а також – президент РФ Володимир Путін.

Торік у жовтні Рада нацбезпеки та оборони опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді.