Зеленський зустрівся з прем'єркою Литви і розповів про ситуацію з безпекою на кордонах

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський ознайомив Шимоніте із актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Президент розповів, що робить Україна для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та для забезпечення його результативності.

"Дуже важливо, що ви приїхали підтримати Україну сьогодні, у час напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах з Європою, на кордонах з Росією, на контактних лініях з тимчасово окупованими територіями нашої держави. Ми вважаємо наші стосунки з Литовською Республікою особливими як на рівні президентів, прем’єр-міністрів, держав, так і на рівні народів. Ми це відчуваємо не лише в період ескалації, а протягом усього часу", - сказав Зеленський.

Президент і литовський прем'єр обговорили реалізацію стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Зеленський подякував за постійну підтримку Литви в русі України до ЄС, а також за намір зберегти і посилити її дипломатичну місію в нашій державі. Також сторони скоординували свої позиції в контексті підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді. Саміт запланований на червень цього року.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте перебуває з робочим візитом в Україні. Вона зустрілася з українським колегою Денисом Шмигалем. У розмові з ним Шимоніте сказала, що Україна може розраховувати на тверду й незмінну підтримку Литви.

В січні цього року стало відомо, що Литва передасть українській армії американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та тепловізори.