Поліція викличе на допит бізнесмена Ярославського як можливого учасника смертельної ДТП

Поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника смертельної дорожньо-транспортної пригоди бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Попередньо встановлено, що близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника аварії.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, минулого роу Служба безпеки України викликала бізнесмена Ярославського на допит як свідка у справі про зміну власників вертолітного заводу "Мотор Січ".