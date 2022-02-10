Харківській області викрили незаконне видобування піску , яке спричинило збитки майже на 1 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Трьом директорам підприємств повідомили про підозру у порушенні встановлених правил охорони та використання надр, що створили небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України).

Згідно з інформацією слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, залучив двох підприємців до незаконного видобутку піску. Члени організованої групи отримали в оренду земельну ділянку площею близько 2,5 га та дозвіл на видобуток корисних копалин.

Протягом декількох років поспіль під виглядом законної діяльності підозрювані видобували пісок на іншій земельній ділянці площею понад 18 га.

Незаконні дії відбувалися на території Роганської об’єднаної територіальної громади – на землях Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього особливо цінні землі навчального закладу, які пристосовані для наукових цілей, фактично знищені.

Незаконним видобуванням піску державі заподіяно збитки на суму майже 1 млрд грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також буде надано правову оцінку діям службових осіб місцевого самоврядування та керівництва університету, які не реагували на протиправну діяльність.

“Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Нацполіції України”, – додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань Хмельницького перевіряє причетність до незаконного видобутку піску посадовців двох приватних компаній, які займаються будівництвом Хмельницької атомної електростанції, а також правоохоронців, які могли прикривати злочин.