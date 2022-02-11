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На Кіровоградщині два лікарі та медсестра заробили на фальшивих ковід-сертифікатах майже 2 млн грн

Всім, хто мав застереження проти щеплень, пропонували сплатити 3 000 гривень і отримати свідоцтво.

Служба безпеки України викрила схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу на Кіровоградщині.

Про це повідомила пресслужба суду.

Організували протиправну діяльність два сімейні лікарі однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу.

Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації. Всім, хто мав застереження проти щеплень, пропонувала сплатити 3 000 гривень та отримати сертифікат, оминувши саму процедуру.

Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я “eHealth” без проведення щеплення.

Цим протиправним «бізнесом» медпрацівники займалися більше року. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян.

Така діяльність дозволила їм “заробити” до 2 млн грн.

У ході обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили журнали реєстрації вакцинованих осіб і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України нагадала, що за виготовлення та використання підроблених документів, у тому числі результатів тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, головного лікаря однієї зі столичних лікарень підозрюють у підробці сертифікатів вакцинації проти COVID-19. Разом із спільниками він налагодив схему, завдяки якій недостовірні дані про щеплення заносили до електронної системи. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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