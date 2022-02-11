​ДБР перевірить правомірність дій працівників СБУ, які поранили п'ятьох бурштинокопачів під час сутички

Працівники Державного бюро розслідувань перевіряють, чи були правомірними дії співробітників Служби безпеки в Рівненській області під час сутички з нелегальними бурштинокопачами, повідомляє "Українська правда".

Інцидент трапився 10 лютого близько 17:00 неподалік села Єльне Рівненської області.

Співробітники СБУ запідозрили копачів у незаконному видобутку бурштину і хотіли це перевірити. За попередньою інформацією ДБР, між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка. Люди, як зазначається, "почали здійснювати опір, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ почали стріляти із вогнепальної зброї".

Внаслідок зіткнення поранені 5 осіб - у чотирьох уражено ноги, в одного - рана передпліччя.

СБУ запевняють - на їхніх співробітників напали місцеві "з сокирами, ножами та травматичною зброєю" та поранили декількох правоохоронців. Тому останні були змушені застосувати зброю. За інформацією Служби безпеки, поранені 5 місцевих мешканців та троє СБУшників.

Служба безпеки встановила особи місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. "Їх протиправні дії документуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 240-1, 441 Кримінального Кодексу України. Національна поліція зареєструвала кримінальні провадження за ч.2 ст.342 КК України "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"; за ч.1 ст.294 КК України "Масові заворушення" та за ч.2 ст.345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - повідомили в пресцентрі Служби безпеки.

Нагадаємо, в липні 2021 року на Волині поліція викрила підпільні цехи, обладнання на мільйон гривень і ліквідувала канал збуту бурштину до Об'єднаних Арабських Еміратів.

В березні 2016 років в Рівненській області копачі бурштину побили поліцейських. Сім правоохоронців потрапили в лікарню.