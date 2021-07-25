Помер майданівець Володимир Занєгін, тяжко поранений 20 лютого на Інститутській
Помер майданівець Володимир Занєгін, тяжко поранений 20 лютого на Інститутській
Безоса і Бренсона, які злітали у космос, не визнали астронавтами
Безоса і Бренсона, які злітали у космос, не визнали астронавтами
Першу медаль на Олімпіаді для України виборола Білодід
Першу медаль на Олімпіаді для України виборола Білодід
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС
Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС
Активісти демонтували огорожу, що обмежувала доступ до озера Вирлиця
Активісти демонтували огорожу, що обмежувала доступ до озера Вирлиця
До світової спадщини ЮНЕСКО включили три курортних міста Німеччини
До світової спадщини ЮНЕСКО включили три курортних міста Німеччини
Український лоукостер SkyUp перевдягне стюардес у штани і кросівки
Український лоукостер SkyUp перевдягне стюардес у штани і кросівки
ГоловнаСуспільствоПодії

На Волині викрили підпільні цехи, обладнання на 1 млн грн і ліквідували канал збуту бурштину до ОАЕ

До незаконної діяльності причетні мінімум 10 осіб - мешканців Волинської та Рівненської областей.

У Волинській області правоохоронці та прикордонники провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуту бурштину.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку.

У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, окрім цього, пістолет та грошові кошти.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає близько 1 мільйона гривень.

Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний мешканець Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошових коштів, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи.

Окрім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев’ятеро осіб. Всі вони мешканці Волинської та Рівненської областей.

Зловмисники купували каміння та здійснювали його переробку у обладнаних цехах. Готові вироби, поза митним контролем, переправляли до Республіки Польща, звідти “товар” потрапляв до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його й збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили до України.

Нині, в рамках розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили майже 66 кілограмів бурштину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також