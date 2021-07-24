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На Луганщині виявили масовий мор риби

Поліція встановлює причини надзвичайної події.

У Луганській області поліція встановлює причини масового мору риби у ставку села Рогове.

Про це повідомили в обласному відділі поліції.

“Вчора, 23 липня до поліції Новопскова надійшла інформація голови Новопсковської селищної ради, про те що на ставку села Рогове виявлено велику кількість загиблої риби”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем та працівниками ДСНС провели обстеження берегу водоймища та на окремих ділянках водного об'єкта виявили мертву рибу: щуку, окуня, плотву, карася.

З метою встановлення загальної кількості та причин гибелі риби фахівці Держпродспоживслужби та Держекоінспекції взяли забір зразків води та риби з водоймища для проведення хіміко-бактеріологічного дослідження.

До моменту встановлення всіх причин і обставин надзвичайної події поліцейські закликають утриматись від вилову риби та купання у ставку.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства рибного господарства Ганну Чукліну, яка очолювала його трохи більше трьох місяців.

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