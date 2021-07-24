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З початку року втопилося 859 українців

З них майже 40 дітей.

З початку року втопилося 859 українців
Фото: ДСНС

В Україні з початку 2021 року у водоймах країни втопилося 859 людей.

Про це повідомили у ДСНС.

“310 - тільки з початку липня. Серед потонулих у цьому місяці майже 40 дітей”, – додали рятувальники.

Вони зазначили, що, попри постійні застереженнями співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають: купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Так, 23 липня на ставку в с. Лозувата Вінницького району втопився під час купання чоловік 1962 року народження. Схожий випадок стався і на Київщині, де на р. Стугна в м. Обухів потонув чоловік 1988 року народження.

У Запорізькій області за добу рятувальники тричі залучались для надання допомоги відпочивальникам на Азовському морі, яких віднесло від берега на плавзасобах. Йдеться про катамарани та надувні матраци.

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