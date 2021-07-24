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В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

Надзвичайники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях.

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
Фото: zt.20minut.ua

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує пресслужба ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентру.

“24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській області та в Криму, 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні.

Такий прогноз створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.

“Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках”, – додали у ДСНС.

Надзвичайники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Нагадаємо, глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще більш масштабніші повені в найближчі десятиліття.

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