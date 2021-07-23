Фото: пресцентр ООС

Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації з мінометів обстріляли околиці села Опитне на Донеччині.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"23 липня, в період з 04:42 по 05:35, збройні формування РФ здійснили обстріл околиць населеного пункту Опитне із мінометів калібру 120 мм (20 мін). Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе", - йдеться в повідомленні.

Спостережна група Української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків обстрілу, протягом якої встановила та задокументувала факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі.

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

Фото: пресцентр ООС

"Застосування збройними формуваннями Російської Федерації мінометів калібру 120 мм, заборонених п. 2 Доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, становить пряму загрозу життю мирного населення та військовослужбовців Збройних сил України", - наголошують українські військові.

Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на адресу голови СММ ОБСЄ за вказаним фактом порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілу окупантів осколкове поранення отримав 52-річний мешканець Мар’їнки. Чоловіка госпіталізовано. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

16 липня окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донбасі. Було пошкоджено будинок і дах гаража, жителі не постраждали.

13 липня російські найманці обстріляли житлові будинки в селі Тарамчук із забороненого озброєння. Усього окупанти випустили понад 30 снарядів, унаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторну підстанцію.