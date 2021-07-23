Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації з мінометів обстріляли околиці села Опитне на Донеччині.
Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.
"23 липня, в період з 04:42 по 05:35, збройні формування РФ здійснили обстріл околиць населеного пункту Опитне із мінометів калібру 120 мм (20 мін). Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе", - йдеться в повідомленні.
Спостережна група Української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків обстрілу, протягом якої встановила та задокументувала факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі.
"Застосування збройними формуваннями Російської Федерації мінометів калібру 120 мм, заборонених п. 2 Доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, становить пряму загрозу життю мирного населення та військовослужбовців Збройних сил України", - наголошують українські військові.
Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на адресу голови СММ ОБСЄ за вказаним фактом порушень з боку російсько-окупаційних військ.
Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілу окупантів осколкове поранення отримав 52-річний мешканець Мар’їнки. Чоловіка госпіталізовано. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
16 липня окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донбасі. Було пошкоджено будинок і дах гаража, жителі не постраждали.
13 липня російські найманці обстріляли житлові будинки в селі Тарамчук із забороненого озброєння. Усього окупанти випустили понад 30 снарядів, унаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторну підстанцію.