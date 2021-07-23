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Повірений у справах США зустрівся із Порошенком

Сторони обговорили низку питань, важливих для України та США.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент зустрівся з п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Про це повідомили у посольстві США в Україні.

"У рамках наших постійних діалогів з повним спектром українських співрозмовників сьогодні Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент обговорив з колишнім президентом Петром Порошенком низку питань, важливих для України та США, на підтримку успішності України як заможної та безпечної країни з інституціями, що відповідають стандартам доброчесності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня повірений у справах США зустрівся з лідерами кримськотатарського народу.

15 липня делегація посольства США побувала в зоні ООС на Донбасі. Джордж Кент зустрівся із керівництвом ОС, а також колишніми політичними в'язнями, членами їх сімей та правозахисниками.

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