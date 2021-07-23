Дванадцятьох моряків з російськими паспортами, виданими окупаційною владою Кримського півострова, не пропустили в Україну. Прикордонники заборонили їм в’їзд на територію країни терміном на три роки, інформує пресслужба ДПСУ.

"У пункті пропуску «Морський порт "Південний"», що в м. Южне, під час оформлення судна під прапором Ліберії на прихід прикордонники Одеського загону виявили 12 членів суднокоманди – усі громадяни РФ, які пред’явили на контроль недійсні документи, а саме – видані в ТОТ АР Крим", - зазначили у Держприкордонслужбі.

У відомстві нагадали, що, відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Напередодні повідомляли, що СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків.