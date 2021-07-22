З сьогоднішнього дня вакцинуватися від коронавірусу у Києві можуть всі охочі, - Кличко

Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі. Про це на початку засідання Київради заявив лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко.

«У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я офіційно оголосило про п’ятий етап вакцинації. Тепер щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс Helsi.me. Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», – сказав Кличко.

Він зазначив, що столиця – перша в країні за темпами вакцинації та закликав киян робити щеплення.

«Підкреслю, що Київ – перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані – понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», – наголосив Віталій Кличко.

Лідер «УДАРу» додав, що від сьогодні, з 22 липня, вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ. А від завтра, з 23 липня, – в усіх пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.