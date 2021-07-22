Суд зобов'язав ДБР відкрити справу щодо заяв Зеленського про "вагнерівців"

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідування відкрити справу щодо заяв президент Володимира Зеленського про "вагнерівців".

Про це повідомили у фейсбуку ініціатори цього провадження колишні нардепи від "Народного фронту" Андрій Тетерук і Ігор Лапін, а також член політради партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

24 червня в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський розказав, що дзвонив Олександру Лукашенку з приводу "вагнерівців". Хоча в Офісі президента потім пояснили, що розмова відбулася вже після їх затримання на території Білорусі, скаржники розцінили слова Зеленського як зізнання у зриві спецоперації.

6 липня вони подали заяву в ДБР про вчинення Зеленським державної зради.

Слідчі ДБР вчасно не внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань, після чого політики звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність Бюро.

Розглянувши скаргу, суд вирішив її задовольнити. Слідчий суддя Євгеній Сидоров зобов'язав ДБР зареєструвати провадження за скаргою Гудименка, Лапіна і Тетерука від 6 липня та розпочати досудове слідство.

Президент України за Конституцією має право недоторканності на час виконання повноважень.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Існує непідтверджена версія, що українські спецслужби ще під час президентства Петра Порошенка почали готувати спецоперацію з затримання "вагнерівців". Для цього створили фейкову "приватну військову компанію", яка мала найняти їх для роботи за межами Росії. Під час перельоту з Білорусі в Туреччину у липні їхній літак мали посадити у Києві та арештувати, але за день до вильоту через злив інформації з оточення Зеленського "вагнерівців" затримали в Білорусі, після чого вони повернулися в Росію.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для перевірки цієї теорії, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких начебто буде затримання "вагнерівців".

24 червня вийшло інтерв'ю з Володимиром Зеленським, в якому він сказав, що операція по "вагнерівцях" справді готувалася, але не Україною, і він говорив про них з Олександром Лукашенком.