Кличко: Подільський міст має "поїхати" до кінця року, інакше звільню заступника

Голова КМДА Віталій Кличко пообіцяв звільнити профільного заступника Олександра Густєлєва, якщо Подільсько-Воскресеньский міст до кінця року не відкриють для автомобільного руху з Подолу на Троєщину.

Про це він сказав під час засідання Київської міської ради в четвер, 22 липня.

"Нам вкрай важливо до кінця цього року автосполучення між правим і лівим берегом запустити. Зараз повністю готовий з'їзд на Вали. На лівому берегу ведеться інтенсивне будівництво", - заявив Кличко.

За його словами, Густєлєв несе персональну відповідальність за те, щоб автомобільне сполучення було готове вчасно.

"У мене є зам, який відповідає за транспортну інфраструктуру, і також зона його відповідальності - будівництво Подільсько-Воскресеньского мостового переходу. Якщо мостовий перехід не буде вчасно введено в експлуатацію, як обіцяли, і автосполучення не буде, будуть зроблені висновки і та людина, яка бере на себе відповідальність, буде звільнена", - сказав Кличко.

У свою чергу Густєлєв запевнив, що будівництво мосту активно ведеться.

"Зараз основне будівництво йде в сторону Оноре де Бальзака. Я вчора особисто пройшов там півтора кілометра - з боку Бальзака вздовж лінії швидкісного трамваю дорожні роботи зараз проводяться. Зі сторони Русанівських садів також працює шість бурових, мостовики. Ми відпрацьовуємо лівий поворот в сторону Бальзака - це перший етап", - сказав він.

"Другий етап - це поворот в сторону Алішера Навої. На цьому ми Подільсько-Воскресеньский міст з точки зору руху автомобільного транспорту зупиняємо, продовження буде тільки з точки зору головної мети - це метро на Троєщину. Основні роботи там будуть проводитися з метою будівництва метро на Троєщину", - сказав Густєлєв.

Продовження мосту через озеро Радунка в сторону Воскресенки залишається в планах, але на віддалене майбутнє.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з двох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні.