Разумков звернувся до Ненсі Пелосі через "Північний потік-2"

Спікер парламенту Дмитро Разумков написав відкритого листа до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Він висловив стурбованість щодо будівництва та можливого запуску російського газопроводу "Північний потік-2", йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

"«Північний потік – 2» є насамперед геополітичним проектом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. «Північний потік – 2» іде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакету Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", – йдеться в листі.

Разумков вважає, що газопровід слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу.

"Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав", – зазначив він.

Разумков звернувся до Конгресу США зі закликом послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2".

Нагадаємо, що вчора з'явився текст угоди щодо цього газопроводу між США та Німеччиною. Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включно з санкціями.

США та Німеччина погоджуються, що в інтересах України та Європи транзит газу через Україну має бути продовжений після 2024 року. Задля цього Німеччина має використати всі доступні важелі впливу, щоб забезпечити продовження угоди про транзит газу з Росією на 10-річний термін, і призначити для цього спецпредставника. Переговори щодо транзиту мають розпочатися не пізніше 1 вересня.