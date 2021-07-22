Меркель обговорила з Путіним Мінські домовленості, транзит газу та "Північний потік-2"
Меркель обговорила з Путіним Мінські домовленості, транзит газу та "Північний потік-2"
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
США закликали Україну втриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", – Politico (оновлено)
США закликали Україну втриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", – Politico (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Кількість захворілих на ковід у Росії у п'ять разів вища офіційної статистики – ЗМІ викрили це через QR-сертифікати
Кількість захворілих на ковід у Росії у п'ять разів вища офіційної статистики – ЗМІ викрили це через QR-сертифікати
ГоловнаПолітика

Разумков звернувся до Ненсі Пелосі через "Північний потік-2"

Спікер парламенту написав відкритого листа до спікерки Палати представників Конгресу із закликом продовжувати політику санкцій. 

Разумков звернувся до Ненсі Пелосі через "Північний потік-2"
Ненсі Пелосі
Фото: EPA/UPG

Спікер парламенту Дмитро Разумков написав відкритого листа до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Він висловив стурбованість щодо будівництва та можливого запуску російського газопроводу "Північний потік-2", йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

"«Північний потік – 2» є насамперед геополітичним проектом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації. Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. «Північний потік – 2» іде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакету Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", – йдеться в листі.

Разумков вважає, що газопровід слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу. 

"Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав", – зазначив він.

Разумков звернувся до Конгресу США зі закликом послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2".  

Нагадаємо, що вчора з'явився текст угоди щодо цього газопроводу між США та Німеччиною. Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включно з санкціями.

США та Німеччина погоджуються, що в інтересах України та Європи транзит газу через Україну має бути продовжений після 2024 року. Задля цього Німеччина має використати всі доступні важелі впливу, щоб забезпечити продовження угоди про транзит газу з Росією на 10-річний термін, і призначити для цього спецпредставника. Переговори щодо транзиту мають розпочатися не пізніше 1 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також