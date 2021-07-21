Як напівпрозорість Київради грає на руку забудовникам

У березні Київрада погодила призначення на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петра Оленича. Він опікується цифровою трансформацією столиці та сферою земельних відносин.

Вже у травні Київрада стала публікувати дані поіменного голосування в форматі xlsx, а не лише в pdf, як раніше. Причому дані намагалися максимально унаочнити для пересічних користувачів, виділивши різними кольорами клітинки з голосуваннями та нахиливши прізвища депутатів у вертикальних стовпчиках.

Що стосується пленарних засідань сесій міської ради, питань до прозорості голосувань не виникає. Система “Рада-4” працює майже без збоїв, із сесій ведеться трансляція, яку можна переглянути на Youtube-каналі Київради. Кнопкодавство у Київраді було унеможливлене ще у 2015 році завдяки сенсорній кнопці, що стало прикладом для Верховної Ради України, яка змогла побороти це явище лише цього року.

Але є одне але. Як саме голосують депутати Київради у комісіях, киянам здебільшого невідомо досі.

До сесійної зали виносяться рішення, які вже напрацьовані й погоджені у постійних депутатських комісіях, робота яких регулюється положеннями.

Земельна комісія — найпопулярніша. Тут понад два десятки депутатів напрацьовують усі проєкти рішень, які стосуються земельної чи містобудівної сфери у Києві. Далі ці проєкти із зауваженнями та пропозиціями або без них виносяться на голосування до сесійної зали.

Таким чином, комісія є першим і важливим фільтром, який може не допускати неякісний або скандальний проєкт рішення до прийняття. Саме на етапі розгляду проєкту рішення в комісії громада може найефективніше долучитися і вплинути на нього.

Під час засідання земельної комісії також ведеться онлайн-трансляція, але електронна система голосування не налаштована саме на голосування комісією і повідомляє підсумковий результат голосування хибно.

Онлайн трансляція ПК Земельних відносин 17.03.2021

Наприклад, під час голосування земельної комісії за скандальний проєкт ДПТ по вул. Кондратюка біля Мінського масиву (забудова сільськогосподарських земель агрокомбінату “Пуща-Водиця” висотками) голова комісії Михайло Терентьєв говорить, що рішення прийнято. Але на табло для голосування висвічується червоний напис “Рішення не прийнято”. Виникає деякий когнітивний дисонанс.

У протоколі засідання комісії це голосування відображене так: ми бачимо лише кількість голосів “за”, “проти”, “утрималися” й “не голосували”, але не маємо основного — якості.

Хто і як саме голосував за це непросте питання, ми дізнаємося від народної депутатки-мажоритарниці від “Слуги народу” з Оболоні Мар’яни Безуглої. На основі її даних Рух ЧЕСНО зміг скласти графіку з обличчями депутатів, які не підтримали протести громади і проголосували на користь забудовника.

Зауважимо, що надалі після проведеної у фракції “Слуги народу” “виховної роботи” на пленарному засіданні двоє з депутатів від “Слуги народу” — Конопелько і Кузьменко, які на земельній комісії підтримали ДПТ, на сесії вже голосували проти, а третій -— Зантарая — не прийшов або не вставив картку.

Якби позиція цих депутатів була послідовною і відповідала позиції їхньої політичної сили, то на земельній комісії вони також би мали голосувати проти погодження скандального ДПТ, який би не потрапив у сесійну залу взагалі. І громада би зітхнула з полегшенням.

Але маємо те, що маємо.

Рух ЧЕСНО, розуміючи, наскільки важливо для громади знати в обличчя своїх обранців, які голосують за скандальні рішення в комісіях, вирішив інформувати громаду не лише онлайн — на сторінках видання, але й на вулицях міста, за допомогою білбордів.

Зокрема Рух ЧЕСНО обіцяє розмістити у Києві білборди з результатами поіменного голосування і фотографіями депутатів, які підтримають рішення про забудову зеленої зони на Осокорках.

Київрада не унікальна у непрозорості голосувань депутатів земельної комісії. Ми вирішили промоніторити сайти міських рад інших обласних центрів України.

То на кого рівнятиметься Київ на шляху до прозорості голосувань своїх депутатів у комісіях?