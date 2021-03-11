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У Кличка з'явиться дванадцятий заступник

Київрада погодила кандидата на посаду керівника цифрової трансформації.

У Кличка з'явиться дванадцятий заступник
Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська рада на засіданні в четвер погодила призначення нового заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Ним стане Петро Оленич, який буде так званим CDTO, керівником цифрової трансформації.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Міська влада прагне зробити керування Києвом простим та зручним. Я не хочу черг та походів містян до чиновників. Моя мета – перевести всі сервіси міста в онлайн та автоматизувати щонайменше 20% внутрішніх процесів органів влади за 2 роки", – сказав Оленич під час засідання.

Його підтримали 78 депутатів Київради.

Оленич - юрист за спеціальністю. Має досвід роботи в Міністерстві юстиції. Згодом працював на посаді менеджера в Департаменті житлової нерухомості компанії KDD Group, заступником начальника Київської обласної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру", начальником Головного управління Держземагентства у Сумській області.

З 2017 року займає посади в КМДА. Останнім часом був директором Департаменту земельних ресурсів.

Оленич буде вже дванадцятим заступником Віталія Кличка.

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