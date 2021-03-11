Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія"

Міністерство юстиції подало позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить заборонити політичну партію "Партія Шарія".

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

Суд прийняв позов до розгляду та відкрив провадження.

Міністерство попросило суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів про протиправність діяльності "Партії Шарія" та заборонити її.

Суд розгляне справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, рейтинг "Партії Шарія" коливається в районі 3%. Цього не вистачає, щоб претендувати на проходження в Верховну Раду, але за підсумками місцевих виборів у 2020 році вона отримала представництво в багатьох радах нижчого рівня.

Нагадаємо, що 16 лютого блогеру Анатолію Шарію оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ).

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій.