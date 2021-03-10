США повинні допомогти Україні повернути Крим і Донбас, - спільна заява відомих українських і американських діячів

Автори документу наголошують, що Сполучені Штати Америки та Україна мають збільшити для Кремля ціну триваючої російської агресії.

Сполучені Штати Америки та Україна повинні діяти разом задля відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, а також для стримування подальшої агресії Росії. Про це йдеться у спільному українсько-американському зверненні політиків, дипломатів та експертів «12 пунктів для зміцнення стратегічного партнерства Сполучених Штатів Америки та України». Документ презентований під час Київського Безпекового Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Це передбачає розширення нашого стратегічного партнерства та оборонного співробітництва і пошук Сполученими Штатами нових можливостей задля збільшення оборонної допомоги з метою посилення здатності України стримувати наступ Росії», - наголошується у зверненні.

Підписанти зазначають, що США повинні продовжити надавати летальну оборонну допомогу Україні та посилювати Військово-Морські сили, сприяти розвитку сил спеціальних операцій, протиповітряної та прибережної оборони.

Крім того, автори документу наголошують, що Сполучені Штати Америки та Україна мають збільшити для Кремля ціну триваючої російської агресії.

«Сполучені Штати також мають вести з цього питання тісні консультації з Європою, зокрема щодо посилення санкцій. Такі переговори, як і переговори з Росією стосовно України, повинні ґрунтуватися на принципі «нічого про Україну без України», - підкреслюють вони.

Крім того, адміністрацію нового президента США закликали приєднатися до переговорного процесу, який проводять Канцлер Німеччини та Президент Франції, для справжнього завершення конфлікту на Донбасі і виведення всіх російських та керованих Росією сил.

«Сполучені Штати та Україна також мають вести консультації щодо політичних, дипломатичних та економічних кроків, необхідних для повернення Криму до України. Вони повинні працювати разом над міжнародним дотриманням принципу «Крим - це Україна» і збереженням санкцій, вжитих проти Росії за незаконне захоплення півострова», - йдеться у документі.

З американського боку звернення підписали Френсіс Фукуяма, екс-заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні посли Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти.

Серед українських підписантів звернення – голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співголова Львівського Безпекового Форуму і заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов та Андрій Парубій, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосиф Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний, а також народні депутати з фракцій «Слуга народу», «Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина».