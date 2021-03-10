НАЗК склало на Садового 14 адмінпротоколів

Фото: надано пресслужбою А.Садового

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на мера Львова Андрія Садового та передало до суду 14 адмінпротоколів.

Вони стосуються "порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", повідомляється на сайті НАЗК.

Мер Львова в своєму фейсбуці пояснив, що адмінпротоколи стосуються його спроб захистити керівницю управління комунальної власності Інну Свистун від кримінального переслідування.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"У Львові, як і в багатьох інших містах, громадські організації можуть отримати знижку на оренду комунального майна. Це важливо для повноцінної діяльності людей, які часто виконують функції, які мала б робити держава. Минулого року прокуратура поставила під сумнів правильність ухвали міської ради про знижку для ГО. Проти керівниці управління комунальної власності відкрили кримінальне провадження", - написав Садовий.

Мер повідомив, що розіслав 290 листів депутатам Верховної Ради, прем'єр-міністру, генеральному прокурору, президенту, директору НАБУ з аргументами щодо абсурдності звинувачень.

"Суд за цією справою вже відбувся і своїм рішення підтвердив абсурдність звинувачень. Натомість прокуратура звернулась до НАЗК через те, що я начебто втручаюсь у їхню діяльність, бо своїми зверненнями роблю цю справу публічною. І у відповідь на мої листи склали на мене 14 протоколів. Дивно, чому не 290? Адже листів було саме стільки. За логікою НАЗК, міський голова не має права захищати здоровий глузд і закон. Це, мабуть перший випадок в Україні, коли складають протоколи за публічність і відкриту позицію, яка протистоїть неправомірному тиску на місцеве самоврядування зі сторони прокуратури", - пояснив Садовий.

Нагадаємо, керівницю управління комунальної власності ЛМР звинувачували в укладанні договорів оренди комунального майна за заниженими ставками, але 31 грудня Галицький районний суд Львова скасував підозру Львівської обласної прокуратури.