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З’їзд суддів України обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою

Посаду отримала суддя з Луцька Інна Плахтій.

З’їзд суддів України обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою
Фото: facebook.com/judiciarypressoffice

З’їзд суддів України в середу обрав останнього, четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій (159 голосів), повідомила пресслужба Ради суддів України.

Нагадаємо, що 15 березня 2021 року закінчуються повноваження у членів ВРП, які були обрані за квотою XIV позачергового з’їзду суддів України, що відбувся в 2017 році (у Ігоря Артеменка, Андрія Овсієнка, Миколи Худика та Віктора Шапрана).

10 березня 2021 року стартував триденний XVIII черговий з'їзд суддів, одним з завданням якого обрання нових членів ВРП.

У перший день роботи з'їзду членами ВРП було обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна та суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухового.

Голосування за останнього члена ВРП відклали на другий день.

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