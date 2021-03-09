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СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду, - ЗМІ

За словами джерел, допит відбувся у вівторок, 9 березня.

СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду, - ЗМІ
Фото: 112

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука в рамках розслідування справи про державну зраду.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Медведчука у вівторок допитали в СБУ", - розповів співрозмовник агентства.

Він такоже додав, що справа стосується державної зради.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. РНБО також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з Медведчуком.

Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком.

Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі. Тоді в прес-центрі СБУ повідомили: "Ці записи ретельно вивчають слідчий та оперативний підрозділи СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення".

У СБУ також пояснили, що проводять слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території Луганської області до РФ та України. Сам Медведчук заявив, що "у влади немає жодних доказів щодо його винуватості".

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