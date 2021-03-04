Затримали шахраїв під час продажу 20 тис. фальшивок.

Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві організаторів угруповання, яке займалось виготовленням і збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.

Співробітники СБУ встановили, що учасники системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом 100 доларів, інформує пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 тисяч доларів США.

Затримали шахраїв під час продажу 20 тис. фальшивок згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час обшуків також виявили пістолет, підроблені паспорти громадян України, платіжні картки, які були задіяні в оборудках тощо.

Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, торік у грудні на Київщині затримали фальшивомонетників, які хотіли збути підробки на 20 млн грн.

На початку лютого у Київській області викрили групу фальшивомонетників, які виготовляли іноземну валюту в великих обсягах. Під час обшуків у них знайшли 25 тис. фальшивих доларів. Підробки були настільки якісними, що їх не можна було виявити детектором валют.