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В Україну повертається похолодання

У західних та північних областях прогнозують дощ та мокрий сніг.

В Україну повертається похолодання
Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Найближчими днями в Україну повернеться похолодання, мокрий сніг та дощі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

5 березня вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім півдня, дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади; температура протягом доби 0-5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині 13-17° тепла.

У Києві у п’ятницю мокрий сніг, вночі та вдень +2+4°. У суботу у столицю прийде похолодання – вночі -4-6°, вдень до +5°, без опадів.

6 та 7 березня переважно без опадів, лише вночі у суботу у центральних, південних та східних областях невеликий мокрий сніг. Температура повітря опуститься – вночі до -4-7° на Заході півночі та в Центрі і до -2° на сході і півдні. Вдень в Україні +1+4°. Також у більшості областей очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

6 березня у Києві мокрий сніг, вночі -1-3°, вдень до 3 градусів тепла.

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