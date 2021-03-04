Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, військовий ЗСУ отримав поранення

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 3 березня, в районі проведення ООС було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив декілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам'янки українських захисників обстріляли зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню, застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу кульове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ. Його доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ. Це свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей", - наголосили у штабі.

Від початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вранці, в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120 мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів.

На провокації противника воїни відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, окупаційна влада "ДНР" дозволила бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях ЗСУ. Таким чином, бойовики більше не намагаються прикривати свої обстріли необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму перемир'я.