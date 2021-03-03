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Зеленський заявив про "дуже позитивні результати" боротьби з російською пропагандою

Президент вважає ефективним інформаційне протистояння росЗМІ.

Зеленський заявив про "дуже позитивні результати" боротьби з російською пропагандою
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що на Україну є сильний інформаційний вплив з боку російських ЗМІ, однак, він вважає боротьбу з пропагандою ефективною.

Про це президент заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.

"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите ми боремося. І я вважаю - вже є напрацювання і дуже позитивні результати", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що напередодні високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія посилила кампанію з дезінформації, направлену проти Євросоюзу, тому блок має посилити роботу щодо запобігання і стримування російської пропаганди.

Нагадаємо, російські телеканали в Україні заборонені, однак, на росТБ виходять десятки політичних ток-шоу, які транслюють думку одних і тих самих "експертів з України", які курсують з однієї передачі в іншу.  Вони начебто транслюють думку від українців. При цьому під час прямих ефірах їм затикають роти, насміхаються над ними і навіть б'ють. 25 лютого одного з таких "експертів" Юрія Дудкіна суд заарештував на два місяці.

2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів.

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