ДСНС попереджає про можливі підтоплення у низці областей

Під загрозою угіддя у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку підтоплення у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники також попереджають про підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугідь у населених пунктах:

Старовижівського, Ратнівського, Маневицького районів Волинської областi; Рокитнiвського району Рiвненської областi;

Ємільчинського району Житомирської області.

Крім того, у місті Червоноград Львівської області через загрозу підтоплення оголошено жовтий рівень небезпеки, у селі Межиріччя - помаранчевий.

Нагадаємо, в Україні продовжують роботу пункти обігріву для населення.