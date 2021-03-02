На Донбасі зафіксовано проліт російського безпілотника, - штаб ООС

Станом на 17 годину 2 березня на всій лінії розмежування сторін на Донбасі спостерігалася тиша. Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що протягом поточної доби на Донбасі російські збройні формування продовжували порушувати режим припинення вогню.

"Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні розпочав робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області.