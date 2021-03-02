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Зеленський поїхав з робочим візитом на Донбас

Президент України та президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС.

Зеленський поїхав з робочим візитом на Донбас
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що під час поїздки Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Разом вони звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30" у форматі відеовключення.

"Також Президент України та Президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент Європейської ради Шарль Мішель  розпочав дводенний візит в Україну. Сьогодні він відвідає Донбас, а завтра, 3 березня, - з представниками антикорупційних інституцій. Також він має намір здійснити візит в центр вакцинації.

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