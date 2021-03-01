Зеленський підписав ​закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки" № 1187-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, згідно з документом, зростають розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Крім того, збільшуються штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Зазначається, що цей закон дасть змогу здійснювати ефективні та системні заходи щодо захисту природних екосистем від пожеж, підвищить ефективність державного контролю, посилить відповідальність у цій сфері, що сприятиме мінімізації кількості та масштабів пожеж.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін підтримав посилення відповідальності за порушення пожежної та техногенної безпеки. У грудні минулого року про збільшення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки заявляли і в Офісі генпрокурора.

21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. В результаті загинуло 16 людей.

Власник домоволодіння, який здав двоповерховий будинок під пансіонат, орендар будинку та його дружина, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату, були затримані. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від 3 до 8 років. 23 січня Київський райсуд Харкова обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.

Пізніше Урядова комісія з розслідування цієї пожежі повідомила, що станом на 2 лютого перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центри для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг.