Про підозру повідомлено майже 6 тис. осіб, понад 250 з яких - громадяни Російської Федерації.

Слідчі Служби безпеки України відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час окупації АР Крим та у районі проведення АТО/ООС.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"СБУ понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. осіб, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

В СБУ нагадали, що 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання Збройних Сил РФ на території України.

16 березня 2014 року Росія окупувала Крим після незаконного референдуму. Україна та більшість країн світу не визнають "приєднання" півострова до РФ.

Як повідомляли, 26 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 10 посадових осіб часів Януковича. Серед них колишні голова МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко та інші. Раніше їм були оголошені підозри у державній зраді. Наразі вони перебувають у розшуку, але дотепер до них не були застосовані обмеження економічного характеру.