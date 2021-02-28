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Президент Європейської ради відвідає Донбас

Шарль Мішель приїде в Україну з дводенним візитом.

Президент Європейської ради відвідає Донбас
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Шарль Мішель у вівторок приїде в Україну з дводенним візитом.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

Візит Мішеля почнеться 2 березня з відвідування Східної України, де він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, представниками операції Об'єднаних сил і моніторингової місії ОБСЄ.

Наступного дня, 3 березня, він знаходитиметься в Києві, де матиме зустріч з антикорупційними органами.

Мішель також ознайомиться з ходом вакцинації в Україні, побуває на Майдані Незалежності та ще раз зустрінеться із Зеленським.

Нагадаємо, що 9 лютого Шарль Мішель зустрічався з прем'єром Денисом Шмигалем у Брюсселі.

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