Порошенко: у Трампа було специфічне ставлення до Криму, але його вдалося переконати

П’ятий Президент, лідер «Європейськоі Солідарності» Петро Порошенко під час телемарафону «Крим – це Україна» заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики. Він, зокрема, розповів про те, як після переговорів з президентом США Дональдом Трампом з’явилась відома і дуже важлива для України «Декларація Помпео».

«У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: ви не знаєте, скільки там кримських татар. Там їх 300 тисяч. А ще є мільйон українців. Саме так», – розповів Порошенко.

«Після цього ми отримали базовий міжнародний документ, який називається «Декларація Помпео», який чітко заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і це принциповий документ Сполучених Штатів Америки. Бо Державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви», – наголошує Петро Порошенко.

Експрезидент також наголосив, що заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося – це ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.

«Сьогодні Данилов під час прес-конференції сказав: з 2014 по 2019 рік влада України тодішня нічого не зробила. ...Коли стверджується, що до 2019-го року нічого не робилося – хіба ти не розумієш, що ти даєш ляпас нашим міжнародним партнерам, які п’ять років працювали з нами надзвичайно ефективно. І ти кажеш – нічого не було», – обурився Порошенко.