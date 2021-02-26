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Зеленський вніс зміни у склад української делегації ТКГ

Глава держави змінив представника України в підгрупі ТКГ із соціально-економічних питань.

Зеленський вніс зміни у склад української делегації ТКГ
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про зміни у складі делегації України для участі у Тристоронній контактній групі".

Відповідний указ №80/2021 оприлюднено на сайті президента 26 лютого.

Ним глава держави вивів зі складу української делегації в ТКГ заступника глави Офісу президента Юлію Свириденко, яка була представником нашої країни в робочій підгрупі з соціально-економічних питань, і призначив на її місце радника ОП Вікторію Страхову.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомляли, що керівник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів з Мінська. На його думку, переговори не можна "проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків".

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