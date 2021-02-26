Курсантам і ліцеїстам системи МВС та Міноборони показали фільм про Марківа

Курсантам Національної академії внутрішніх справ, Академії патрульної поліції, а також ліцеїстам Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва та Київського військового ліцею імені Івана Богуна показали документальну стрічку "Позивний "Італієць", присвячену історії нацгвардійця Віталія Марківа.

Фото: mvs.gov.ua

Захід відбувся сьогодні, 26 лютого, у кінотеатрі "Київська Русь" за ініціативи Головного управління поліції Києва, повідомляє прес-служба МВС.

Автор стрічки "Позивний "Італієць" – директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Фільм створено за підтримки Мінкультінформполітики. Також під час показу фільму було презентовано книгу видавництва «Фоліо» «Віталій Марків».

Фото: mvs.gov.ua

«Ця історія для мене особиста, тому що ми з Віталієм познайомились у розпал бойових дій під Слов‘янськом 30 травня 2014 прямо на передовій», - розповів автор Артем Шевченко.

Директор Департаменту комунікації МВС пояснив, що символ цього фільму - телевежа, як уособлення інформаційного простору, який треба захищати, на який постійно зазіхає країна-агресор.

«Драматична історія Віталія Марківа в Італії закінчилася хепіендом, нам вдалося переконати італійське правосуддя у його невинуватості. Цей, можливо найбільший успіх держави минулого року, зарядив усіх нас. Україна показала, що буде опікуватися долею кожного військовослужбовця. Це наша спільна перемога», - наголосив Артем Шевченко.

Пам’ять загиблих Героїв Небесної сотні та захисників України від російської агресії вшанували хвилиною мовчання.

Віталій Марків нагадав, що коли почалася війна, українського війська такого, як воно є зараз, не було.

Фото: mvs.gov.ua

«Ми боронили нашу землю на сліпому патріотичному бажанні відстояти свою батьківщину. Цей фільм - яскравий приклад того, що не тільки зі зброєю в руках можна захищати державу. Якби ми не об‘єднались, цієї перемоги, можливо б не було. Я дав собі обіцянку ні в якому разі не зрадити присягу, я дав обіцянку вистояти. В гідності сила. Слава Україні!», - сказав нацгвардієць.