Курсантам і ліцеїстам системи МВС та Міноборони показали фільм про Марківа

Курсантам Національної академії внутрішніх справ, Академії патрульної поліції, а також ліцеїстам Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва та Київського військового ліцею імені Івана Богуна показали документальну стрічку "Позивний "Італієць", присвячену історії нацгвардійця Віталія Марківа.
Захід відбувся сьогодні, 26 лютого, у кінотеатрі "Київська Русь" за ініціативи Головного управління поліції Києва, повідомляє прес-служба МВС.
Автор стрічки "Позивний "Італієць" – директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Фільм створено за підтримки Мінкультінформполітики. Також під час показу фільму було презентовано книгу видавництва «Фоліо» «Віталій Марків».
«Ця історія для мене особиста, тому що ми з Віталієм познайомились у розпал бойових дій під Слов‘янськом 30 травня 2014 прямо на передовій», - розповів автор Артем Шевченко.
Директор Департаменту комунікації МВС пояснив, що символ цього фільму - телевежа, як уособлення інформаційного простору, який треба захищати, на який постійно зазіхає країна-агресор.
«Драматична історія Віталія Марківа в Італії закінчилася хепіендом, нам вдалося переконати італійське правосуддя у його невинуватості. Цей, можливо найбільший успіх держави минулого року, зарядив усіх нас. Україна показала, що буде опікуватися долею кожного військовослужбовця. Це наша спільна перемога», - наголосив Артем Шевченко.
Пам’ять загиблих Героїв Небесної сотні та захисників України від російської агресії вшанували хвилиною мовчання.
Віталій Марків нагадав, що коли почалася війна, українського війська такого, як воно є зараз, не було.
«Ми боронили нашу землю на сліпому патріотичному бажанні відстояти свою батьківщину. Цей фільм - яскравий приклад того, що не тільки зі зброєю в руках можна захищати державу. Якби ми не об‘єднались, цієї перемоги, можливо б не було. Я дав собі обіцянку ні в якому разі не зрадити присягу, я дав обіцянку вистояти. В гідності сила. Слава Україні!», - сказав нацгвардієць.