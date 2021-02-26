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РНБО може позбавити держнагород і звань причетних до сприяння російській агресії осіб, - ЗМІ

Імена поки що невідомі.

РНБО може позбавити держнагород і звань причетних до сприяння російській агресії осіб, - ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 26 лютого, серед іншого, розгляне можливість позбавлення державних нагород, військових і почесних звань осіб, замішаних у сприянні російській агресії і тероризму.

Про це пише ZN.ua.

"Проти кого точно буде застосований 25 пункт ст. 4 Закону "Про санкції" невідомо. Однак спочатку в списку, представленому для вибору тих, кого позбавлять державних нагород, почесних і військових звань, було близько 250 імен", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в оприлюдненому порядку денному сьогоднішнього засідання РНБО є пункт про прийняття невідкладних заходів з протидії загрозам нацбезпеки у сфері громадянства, а також питання про стан розслідування справ щодо державної зради, дезертирства, терористичної діяльності та порушення присяги.

Засідання розпочнеться о 17:30 в приміщенні Офісу президента на Банковій вулиці.

Нагадаємо, що в лютому РНБО вже двічі збиралася на засідання.

19 лютого РНБО включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

2 лютого під санкції потрапив соратник Медведчука Тарас Козак і телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.

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